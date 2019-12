Renica: "Napoli disordinato in campionato, ma perchè in Champions si svegliano tutti?"

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato proprio del momento della squadra azzurra attraverso un post su Facebook: "In campo quando gioca il Napoli in campionato si vede una difesa disordinata, coperture preventive inesistenti, squadra lunga non compatta,anarchia assoluta con effetti negativi sul gioco atteggiamento collettivo debole senza temperamento queste sono le critiche allo staff tecnico!La domanda da porre come mai si svegliano tutti in chiampions e poi si addormentano problemi di mentalitá?".