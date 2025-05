Podcast Renica: "Scudetto meritato, con De Bruyne si punta alla Champions!"

L'ex difensore azzurro Alessandro Renica a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha commentato la vittoria dello Scudetto del Napoli: "E' stato uno Scudetto sofferto ma meritato, perché si è avuta l'impressione che da questa squadra ha tirato fuori il massimo. L'ha spremuta come un limone, chi doveva fare qualche punto in più era un'altra squadra, il Napoli ha fatto il dovuto, pensando anche che a gennaio è stata indebolita. E' stata un'impresa. I meriti vanno suddivisi tra Conte, la società, che non ha mai lavorato così bene come quest'anno. C'è stato tutto uno staff e una società che ha fatto esprimere al meglio questa squadra. E non era mai successo che il presidente non dicesse nulla durante tutto l'anno. A Napoli chi arriva ora rende sempre al meglio.

De Bruyne è stato preso in continuità con i giocatori che vuole Conte. Secondo me ADL sta facendo di tutto per tenere Conte, non ha mai investito così tanto per ultra-trentenni. Se ha ragionato così, i motivi ci sono. Magari è una richiesta di Conte, e c'entra anche Lukaku, suo connazionale. E poi dico che con questo acquisto chissà che ci sia magari l'idea di puntare più sulla Champions. Il segreto della difesa? Il grande merito è di Conte, perché lo scorso anno vedevo degli errori incredibili. C'è poi anche il lavoro di squadra e il lavoro che ha inculcato Conte".