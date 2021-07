Resp. medici Serie A: "I no-vax persone da redimere, qui al Bologna ce ne sono tre"

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e componente della Commissione medica della Figc, ha parlato della relativa alla vaccinazione per Covid-19 in un'intervista concessa a Il Resto del Carlino: “I no-vax nelle squadre sono persone da redimere. Anche nel Bologna ci sono tre componenti del gruppo squadra che per ora hanno rifiutato il vaccino. Sono rifiuti che nascono anche da Internet: molta gente legge cose non vere e viene condizionata. Il caso Spezia ci ha insegnato che basta poco per scatenare un focolaio. Proveremo a spiegare a questa gente che il vaccino non è pericoloso: spero che i no-vax cambino idea”.