Restyling 'Maradona', Ass. Borriello: "Lavori a fine stagione, ecco quando termineranno"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli: "Abbiamo utilizzato una cosa dei finanziamenti delle Universiadi per la messa in sicurezza del Maradona. Ci occuperemo di bullonatura e cupolini, oltre che alla video sorveglianza ed al cosiddetto Miglio Azzurro. Finanziamento regionale di cui si occupa il Comune. Sono fonti che arrivano dalle Universiadi e va fatto un plauso all'Aru. Spenderemo un milione e duecentomila euro. I lavori partiranno alla fine del campionato dopo la delibera di ieri. Termiranno i lavori per l'inizio della prossima stagione. Sono stato ascoltato dalla magistratura per l'installazione della statua di Maradona. Il lavoro dei magistrati porterà a dei miglioramenti. Ora ci sarà maggiore serenità nei procedimenti, dobbiamo solo far presto per far in modo che questa statua possa essere regalata alla città"