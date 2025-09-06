Restyling Maradona, Cons. Simeone: "Primo intervento con fondi comunali, poi 2° anello"

Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio Comunale di Napoli, ha parlato del restyling del Maradona ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Primo tassello la messa in sicurezza del terzo anello? Assolutamente sì, ma sono tempi e situazioni diverse. Il terzo anello lo mettiamo a posto con fondi comunali. Per l’apertura del terzo anello c’era ‘solo’ un problema di vibrazioni per le abitazioni circostanti lo stadio. L’intervento di messa in sicurezza è già programmato, va messo l’affidamento e il bando.

700 giorni per iniziare i lavori? Ho fatto il pazzo e mi hanno rassicurato che i tempi burocratici verranno più che dimezzati. Si partirà col terzo anello, poi l’intervento più impattante sarà sul secondo anello che dovrà essere avvicinato al terreno di gioco per i parametri richiesti dalla Uefa. Stessero tutti tranquilli che siamo sul pezzo, partiremo appena la Uefa ci indicherà come città che ospiterà gli Europei. Interverremo anche sui parcheggi e i servizi di trasporto pubblico, altri parametri richiesti dalla Uefa. Siamo in corsa”.