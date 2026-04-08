Restyling Maradona, l’atleta Sibilio: "La pista è bella e nuova, un peccato perderla"

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"Dove mi alleno? Ora mi alleno a Roma, ma per 15 anni mi sono allenato allo stadio di Fuorigrotta".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ostacolista e velocista Alessandro Sibilio: "C'è un grosso problema, il Maradona lo conosciamo. C'è un conflitto tra Napoli Calcio e chi corre sulla pista. Abbiamo un Napoli che cresce tanto e vorrebbe lo stadio nuovo, ma c'è anche tanta gente che corre.

Dove mi alleno? Ora mi alleno a Roma, ma per 15 anni mi sono allenato allo stadio di Fuorigrotta. La pista è nuova e davvero bella, sarebbe un peccato perderla. Dove si allenerebbero gli atleti? La pista più vicina è il CUS, ma è privato. C'è il Collana, la pista è nuova. O il Virgiliano, ma a volte a causa dei problemi meteorologici devono chiudere. Il problema di rifare il Maradona è trovare un accordo. Serve una soluzione per tutti.

Ho incontrato i giocatori del Napoli a fine terzo Scudetto, il Napoli ha fatto un grande salto di qualità. Nonostante questi infortuni, la squadra è rimasta compatta. Conte è uno dei migliori al Mondo, spero che continui e possa portare un nuovo trofeo.

Cosa blocca la Nazionale? Purtroppo non lo so, siamo tutti tifosi della Nazionale. C'è tanta pressione sui ragazzi. Noi atleti lavoriamo solo su noi stessi, i calciatori devono confrontarsi con tanti compagni. Bisogna ripartire da zero. Il mio futuro? L'appuntamento principale di quest'anno sarà agli Europei di Birmingham".