Retroscena Micheli: "E' un algoritmo umano! Fidanzate e genitori, conosce tutto dei calciatori"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo della Roma: “A me Kilman piace molto. Ciò detto, mi inchino all’analisi di Maurizio Micheli che, per me, è un guru nella scelta e nella conoscenza dei giocatori. Non c’è un calciatore che Maurizio prende di cui non conosca genitori, fidanzati… È un algoritmo umano, capace di attuare questa strategia ormai da anni”.