Riapertura stadi, il consulente del Ministro della Salute: "Con le misure di sicurezza è possibile"

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare anche del tema della riapertura degli stadi: "In molte regioni italiane la diffusione del virus è molto ridotta e certe cose si potrebbero tornare a fare, eccezion fatta per la riapertura delle discoteche. Le attività all'aperto possono riprendere. Non si possono riaprire gli stadi per decine di migliaia di gtifosi, ma rispettando le misure di sicurezza sì".