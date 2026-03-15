Riecco anche l'ultimo Fab4, team manager Slovacchia svela: "Buone notizie su Lobotka"

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Il centrocampista azzurro sarà convocato per la prossima trasferta di Cagliari di venerdì prossimo.

Anche l'ultimo dei Fab Four è sulla via del pieno recupero. Stanislav Lobotka è pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima trasferta di Cagliari. Il centrocampista azzurro, reduce dal sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite casalinghe contro Torino e Lecce, sarà convocato per la prossima trasferta di Cagliari di venerdì prossimo.

Lobotka pronto anche per la nazionale slovacca.

A svelarlo ai microfoni di 'Campania Sport' su Canale 21, è stato l'ex Napoli Paolo De Matteis, team manager della Slovacchia: "Le notizie che abbiamo sono che sta recuperando e che dalla prossima settimana sarà a disposizione di Antonio Conte. Per Cagliari ci dovrebbe essere, perlomeno in panchina". La nazionale slovacca, allenata da Francesco Calzona, sarà impegnata nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali contro il Kosovo, la vincente sfiderà la vincente di Turchia-Romania.