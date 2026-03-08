Riecco Buongiorno! Bruscolotti: "Fa piacere, forse era stato molto impegnato con gli studi"

Dopo un periodo opaco, il difensore del Napoli è protagonista di un'ottima prestazione contro la sua ex squadra.

E' tornato il vero Buongiorno nel match vinto 2-1 venerdì sera col Torino. Dopo un periodo opaco, il difensore del Napoli è protagonista di un'ottima prestazione contro la sua ex squadra. Questo è il pensiero dell'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti ai microfoni di 'Campania Sport' su Canale 21: "Speriamo che la laurea gli ha dato la possibilità di riemergere di nuovo, forse è stato molto impegnato con gli studi. Quindi è chiaro, fa piacere perché comunque è un giocatore che ha qualità, le abbiamo viste. Ha avuto questo periodo, però speriamo che adesso insomma ritorni sui suoi valori.

Per il resto, purtroppo, pecchiamo, perché abbiamo sempre delle distrazioni che ci portiamo dietro. Può capitare, però quando poi ogni partita noi prendiamo gol, allora il rimedio bisogna trovarlo. Sul 2-0 noi mettiamo in bilico la partita e insomma diventa pure preoccupante, cioè il momento che la squadra deve ragionare anche per gestire il vantaggio. Gestire il vantaggio significa essere concentrati fino alla fine. Ognuno deve badare al proprio avversario e quindi guardarsi sempre intorno. Non possiamo lasciare sempre gli avversari in area di rigore così che gli consentiamo di mettere in discussione il risultato. Quindi che ben venga tutto. Come dicevo una volta la cosa importante è fare un gol in più dell'avversario. Mettiamo la firma sul 2-1 periodico? La metterei sempre che ne faccio tre, ne prendo due, per me sta bene. La cosa importante è sempre quella che tu alla fine porti in casa la vittoria".