Conte dà un premio alla squadra dopo le due vittorie: ecco il gesto dopo Napoli-Torino

vedi letture

Dopo le due vittorie consecutive, il Napoli si gode tre giorni di meritato riposo. La vittoria convincente sul Torino ha chiuso una settimana d'oro per gli azzurri, che sei giorni prima avevano già espugnato il Bentegodi di Verona: sei punti in due gare, un bottino che ha portato il tecnico a concedere tre giorni liberi ai suoi prima di tornare al lavoro martedì a Castel Volturno per mettere nel mirino la prossima gara.

Martedì la ripresa a Castel Volturno: si punta a due recuperi

Si riprenderà martedì dunque e da quel momento la squadra avrà quattro giorni per preparare la sfida casalinga contro il Lecce al Maradona, match che vale la terza vittoria consecutiva. Alla ripresa si farà il punta anche sui recuperi: Conte guarda con fiducia a Lobotka e McTominay. Lo slovacco ha saltato la partita contro il Torino per un sovraccarico mentre lo scozzese è rimasto fermo nelle ultime cinque uscite a causa della riacutizzazione di un'infiammazione tendinea. Entrambi puntano al rientro contro i salentini, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. Situazione da monitorare invece anche quella di Vergara, uscito venerdì per un problema alla pianta del piede sinistro. L'ipotesi più accreditata è una fascite plantare, ma la diagnosi definitiva arriverà nelle prossime quarantotto ore dopo gli esami strumentali.