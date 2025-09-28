Rigore non dato a McTominay, Marelli: "Tomori rischia molto, è questione d'intensità"

Rigore non concesso al Napoli, moviola Marelli: "Contatto McTominay-Tomori, ecco perchè il VAR non ha dato penalty" | FOTO

Tanti dubbi sulla decisione di Chiffi di non assegnare un calcio di rigore al Napoli al 38' per un netto tocco di Tomori su McTominay. Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così ai microfoni di DAZN: "Tomori rischia molto, il contatto è all’altezza della coscia. Non tocca il pallone che viene preso solo da McTominay, situazione da controllare la VAR per il possibile tocco. In questo caso se fischi in campo il rigore poi non viene revocato, è una questione di intensità del contatto”.