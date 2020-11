Rijeka, ag. Kulenovic: “Felice di affrontare un'italiana dopo l'esperienza alla Juventus"

Nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Branko Hucika, agente di Kulenovic, attaccante del Rijeka: “La situazione del Rijeka è in linea con le squadre del mondo: ha contagiati ma non tantissimi. Purtroppo tutti i club si trovano a vivere questa situazione. Chi è disponibile è pronto, proveranno a fare il meglio contro il Napoli.

Kulenovic pronto per il Napoli? Certo, lui è molto motivato ed è felice che ci sia una squadra italiana nel suo girone, ha giocato nella Primavera della Juventus. Ricorda due momenti dell’esperienza: allenarsi più volte con la prima squadra e poi segnò al Torneo di Viareggio.

Gattuso? Conosciamo tutti il giocatore, la sua grinta l’ha portata anche come allenatore, si fa seguire dalla squadra. Massimo rispetto per lui.

Kulenovic maggiormente motivato perché ha giocato nella Juventus? So che è una delle rivali più accreditate ma sarà motivato non per questo. Magari farà una grande partita e chissà cosa potrà succedere”.