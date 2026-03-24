Rimonta Scudetto? Reja: "Il calendario può dare una mano al Napoli, Conte sa cosa evitare"
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"Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato..."
L'ex tecnico del Napoli Edoardo Reja, protagonista della doppia promozione degli azzurri dalla Serie C alla Serie A, è intervenuto sulle pagine odierne de Il Mattino, soffermandosi sulla lotta scudetto: "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sara decisiva per loro due, in qualche modo.
Napoli? Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato. Cosa evitare? Sottovalutare alcune partite. Le "piccole" in Italia non sono mai piccole. Conte lo sa bene".
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