Rinaudo: “Il Napoli ha vinto e convinto dopo il ko di Lukaku. Questo vuol dire una cosa…”

vedi letture

“Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente dopo una notizia poco positiva come l’infortunio di Lukaku. Vuol dire che il lavoro di Conte sta dando continuità dopo l’anno scorso”. Così a TuttoMercatoWeb.com Leandro Rinaudo, ex difensore tra le altre di Palermo, Napoli e Juventus e oggi direttore sportivo.

L'antagonista principale del Napoli sembra abbastanza scontata l'Inter. “Credo che l’Inter continui ad essere la squadra più attrezzata per competere. Come rosa è la più completa e ha giocatori esperti a livello internazionale. L’Inter rimane la squadra che insieme al Napoli ha un potenziale per competere per lo Scudetto”.

Come vede Chivu? “Un allenatore giovane che ha fatto bene con il settore giovanile e poi a Parma dove ha dato una risposta importante salvando la squadra”.

Vlahovic, un gol per riscrivere il futuro? “Ho visto in lui un atteggiamento diverso al di là del gol che è la cosa più importante per un attaccante. Ha dato grande risposta di professionalità. Credo che il rapporto con la Juve sia un po’ compromesso per tutto quello che è successo. Rimane uno degli attaccanti più forti in circolazione. Se rimane, con questo atteggiamento, è un’arma in più per la Juventus e può fare qualcosa di importante. Ma la situazione contrattuale non aiuta in ottica futura. Vlahovic potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra in Europa”.

La sorpresa di quest'anno? “Yildiz è stato una conferma. Un mix di qualità, fisicità, forza, intensità. La Juventus ha in casa un calciatore importantissimo. Ho visto una Juve con un atteggiamento tosto, ignorante, intenso. Grande merito a Tudor, bravo Cristiano Giuntoli l’anno scorso a sceglierlo. La continuità nel lavoro di Tudor è stata importante”.