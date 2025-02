Rischio testa all’Inter? Non per Conte: “A Como gara ostica, dovremo superarci!”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno alla vigilia della sfida di domani contro il Como. Tra questi la concentrazione massima per domani senza pensare all'Inter.

C'è il rischio di essere già allo scontro diretto con l'Inter? Ha fatto discorsi particolari?

"Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, una gara difficile a Como, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".