Roma, Gasperini: "9 partite hanno un po' di significato, ma viviamo coi piedi per terra"

Al termine della sfida vinta contro il Sassuolo, valida per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è interviene in conferenza stampa dalla sala stampa del Mapei Stadium.

Roma viva dal punto di vista offensivo con 8 tiri nello specchio. Ha aiutato in tutto questo la scelta tattica con Cristante a supporto di Bailey e Dybala?

"Sono alla ricerca di soluzioni e lo posso fare giocando. Bailey è rientrato la scorsa settimana, Dybala è stato fuori a lungo e sono due giocatori di qualità, poi dopo è entrato Soulé, è entrato Dovbyk, Ferguson aveva un problema alla caviglia, poi ci sono anche tutti gli altri. Noi dobbiamo cercare delle soluzioni a seconda delle partite. Dybala forse poteva stare in campo anche oggi a dimostrazione che i 90 minuti dell'altra sera non gli hanno pesato tanto ma ho preferito toglierlo perché giochiamo mercoledì e ho bisogno che siano freschi, quando iniziano a fare 90 minuti per 3-4 partite di fila sono un po' più a rischio. Dobbiamo trovare delle soluzioni lì, un po' a sinistra, per il resto siamo solidi".

Dybala è un attaccante, diceva ieri, e ha fatto un gol da attaccante. El Ayanoui ha corso più di tutti oggi...

"È una sua qualità questa, su quell'aspetto so benissimo quello che può dare El Ayanoui. Dybala è un attaccante straordinario da 15 gol senza rigori, ha dribbling, ha tiro, ha visione di gioco, ha talento, deve pensare di fare la miglior stagione in assoluto in termini di gol, poi con la sua qualità ci aiuta anche a uscire ma penso che lui debba fare tanti gol".

Come si vive il momento da primi in classifica con il Napoli?

"Coi piedi per terra. Siamo soddisfatti, a fine partita eravamo contenti. Nove partite non sono tante ma è un quarto di campionato, un po' di significato comincia ad averlo ma lo viviamo con i piedi piantati per terra, fino a poche ore fa arrivavamo da due sconfitte, in Europa League abbiamo fatto un po' di macello e dobbiamo recuperare, in campionato siamo lì e ora dobbiamo pensare al Parma. Se ci aspettano noi piano piano cerchiamo di porre rimedio a quelle che sono le nostre difficoltà".

Cristante ha fatto tanti ruoli, oggi a tratti trequartista. Come nasce la mossa di oggi su Matic?

"Otto-nove anni fa fece 12-13 gol con me, fece un gol straordinario in questo stadio all'esordio in Europa League con l'Everton, fece più gol di tanti bomber. Lui sa giocare in quella zona, chiaro che sono passati tanti anni, ora è un giocatore di assoluta maturità, conosce il gioco, consce i tempi. Nessun allenatore rinuncia a lui. So che in quella posizione ha fatto bene, non era mia intenzione impiegarlo in quel ruolo fino ad adesso ma oggi ha funzionato e sono contento, poi te ne dicono di tutti i colori, ti dicono fai confusione, ma io devo provare per riuscire a fare qualcosa di meglio".