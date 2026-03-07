Roma, Gasperini: "Pari con la Juve più pesante di quello al Maradona col Napoli"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani alle ore 18 contro il Genoa.

La squadra l'ha seguita in settimana sul concetto di non abbattersi? C'è stata un'analisi sulle rimonte subite?

"Dipende sempre da che parte si vogliono vedere le cose. All'andata avevamo perso sia con il Napoli sia con la Juve, ora abbiamo fatto due punti. Potevano essere probabilmente di più, si. Siamo usciti dispiaciuti martedì, quando ci siamo ritrovati a Trigoria, perché quando prendi gol a 2' dalla fine pesa molto di più rispetto a quello per esempio subito a Napoli a 10' dalla fine. Soprattutto in virtù della partita e da come è andata la gara. Puoi continuare a parlare di questo o di che prestazioni hai fatto, di come hanno giocato certi giocatori. Dipende sempre che cosa si vuole vedere".