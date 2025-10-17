Roma, Mancini: "Inter forse ancora più forte del Napoli per quanto fatto in Champions"
TuttoNapoli.net
Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della lotta scudetto.
"Sfida tosta, anche se nel calcio di oggi non esistono più partite facili. L’Inter è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli, anche se forse i nerazzurri sono leggermente superiori, anche per quello che hanno fatto in Europa negli ultimi anni. Ma ci faremo trovare pronti, è una partita che ci farà capire di che pasta siamo fatti".
