Marianucci: "Credevo alla Nazionale mentre retrocedevo in D. Lo scrissi ai miei amici"

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro dell'Under 21 a Cronache di Spogliatoio: "Mentre retrocedevo in D credevo alla nazionale, certo non così presto. Ho avuto la fortuna di avere spazio nei mesi successivi. Pensavo di arrivare in nazionale maggiore, però, perché non ce l'avrei fatta in Under 21 con i tempi. Poi un po' di tempo fa lo scrissi ai miei amici che ce l'avrei fatta.

Il ricordo c'è e ora possiamo vivercelo insieme. L'Italia e vestire questa maglia è sempre un onore, è bello perché stacchi da una realtà e ne vivi un'altra con ragazzi della tua età, giochi, scherzi, è un bel periodo che passi insieme e ti confronti con chi gioca altrove e capisci a che punto sei come squadra. Mi piace giocare a padel e svagarmi in diversi modi. Affronto gli avversari studiandoli con movimenti e piede forte".