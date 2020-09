Roma, Martino: "Under non ha trovato più spazio, Fonseca gioca senza ali"

Sull'asse di mercato tra Napoli e Roma è intervenuto nel corso si Kiss Kiss Napoli Giorgio Martino, ex direttore di Roma Channel: "Nello scambio Under-Milik-Dzeko c'è la variabile Suarez. E' improbabile che la Juventus acquisti sia l'uruguaiano che il bosniaco". Cengiz Under alla Roma aveva un compito ingrato, infatti il turco ha dovuto sostituire Gervinho e Salah. Il fatto che il Napoli lo stia cercando significa che comunque lo spazio se l'era ritagliato e si era anche messo in mostra. Fonseca però ha totalmente stravolto le concezioni tecniche della Roma degli ultimi anni. Il tecnico portoghese ha praticamente abolito l'esterno alto, preferisce infatti avere in avanti al posto delle ali giocatori che stanno più in mezzo al campo, come: Mkhitaryan, Zaiolo e Pellegrini".

Su Milik alla Roma: "Fonseca dello scorso anno non avrebbe prefito Milik a Dzeko, forse quest'anno sarà cambiato il rapporto personale col bosniaco dopo le critiche fatte dal calciatore nel post-paritta col Siviglia in Europa League. E poi ora c'è l'assoluta necessità della Roma di far cassa per rientrare nei conti".