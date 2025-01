Roma, Ranieri: "A Napoli partita buonina, ma ero arrivato da troppo poco"

Cinque su cinque. Claudio Ranieri vince un altro derby, l'ennesimo della sua carriera da allenatore della Roma, e a una manciata di giorni da quel trionfo contro la Lazio ha raccontato le sue emozioni in un'intervista al Corriere dello Sport: “Ero contento per i tifosi. La gioia che riesci a donare è più grande di quella che provi. Io non ho paura di dire le cose: abbiamo battuto una Lazio che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica ho visto una Roma diversa, una Roma che sa stare in campo. Molto distante da quella di Napoli, ma ero arrivato solo da un giorno e i nazionali erano appena rientrati. Il progresso, la crescita è notevole. A Napoli avevamo fatto una partita buonina, ma eravamo stati troppo timidi, non avevamo mai provato a vincere”.

Da qui al 3 febbraio quanto e dove cambierete?

“Ho già una buona rosa, ma va completata perché tra poco giocheremo tre partite a settimana. Serve qualcosa in più, del resto si parla di mercato di riparazione e allora anche noi proviamo a riparare”.