Roma, Soulè a Dazn: "Sono morto, era tanto che non giocavo così. Arrivate offerte ma resto a Roma"

L'attaccante della Roma Matias Soulè è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Napoli: "Non ho giocato tanto per scelte del mister. Io mi sono sempre allenato al 100%. Sono morto, era tanto che non giocavo così. Il mister mi sta dando fiducia e sono contento di avere ogni settimana più minutaggio. Mi sono venuti i crampi su una palla che mi ha dato Paulo. Non avevo tanto minutaggio ma quando il mister mi fa scendere in campo mi faccio trovare sempre pronto".

Cosa vuol dire allenarsi e giocare con Dybala?

"Io da lui e da tutti altri prendo tanto. Lui soprattutto perché è mancino. Provo a vedere cosa fa. Lui forse gioca più centrale mentre io più sulla fascia destra. Lo guardo come guardavo anche Di Maria alla Juventus. A stare con loro impari tanto, sia in campo che fuori".

Sei contento di rimanere a Roma? Ammesso che tu rimanga, manca ancora un giorno al termine del mercato

"Certo. Si ho già parlato con il mister mi ha detto rimani qua. Sono arrivate delle offerte ma abbiamo parlato e io resto. E' quello che hanno deciso e quello che voglio anche io".