Podcast Romondini lancia l'Atalanta: "Può vincere Scudetto, è tornato il sereno nel gruppo"

L'ex calciatore Fabrizio Romondini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Juventus, ko duro contro l'Atalanta:

"Credo che ci sia un momento di riflessione in casa Juventus, non tanto per il ko ma per come è avvenuta. Ed è avvenuta in un modo talmente eclatante che bisogna intervenire. Dopo l'uscita da Champions e Coppa Italia, questa era una partita da affrontare in maniera diversa. Dovevi giocartela, sul 2-0 dovevi mettere dentro gli attaccanti per provare qualcosa di diverso. Forse dentro la squadra c'è un po' di malumore. Può essere una soluzione cambiare per prendere un altro tecnico, e dare una scossa all'interno e responsabilizzare il gruppo, per cercare di centrare un obiettivo, il quarto posto, che è fondamentale. Per come è avvenuta la sconfitta di ieri, io opterei per cambiare perché così responsabilizza tutti i giocatori, dai un segnale forte perché ora è rimasto solo il quarto posto".

Guardando in prospettiva, con chi deve ripartire la Juventus?

"Difficile dirlo. Prima serve ripartire dalla dirigenza, bisogna mettere le peersone al posto giusto e prendere un tecnico importante, da Juve. Non si può più puntare su un giovane che fa bene in una piazza piccola. Il profilo deve essere di alto livello".

Nella corsa Scudetto chi vede meglio ora?

"Sicuramente l'Atalanta, perchè all'interno si è risanato qualcosa. Parte tutto da lì questo momento dei bergamaschi. Per me l'Atalanta può vincere lo Scudetto e credo che ora ci sia di nuovo il sereno all'interno del gruppo".