Ronaldo conferma l'addio allo United: "Momento giusto per una nuova sfida"

Dopo l' ufficialità della risoluzione consensuale del suo contratto con il Manchester United, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal Manchester Evening News : " A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai.

Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro".