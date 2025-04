Rossi: “Italiano tra i migliori in Serie A! Futuro Conte? La vera forza del Napoli è la società!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Delio Rossi, ex allenatore del Bologna: “Italiano è uno dei migliori allenatori in Italia, ma non solo per il suo anno a Bologna. Sono le ultime stagioni a dirlo, dove ha mostrato grande capacità di innovare e di adattarsi a qualsiasi contesto.

La sfida con Conte? Antonio è un allenatore top, quando prepara la gara nel corso della settimana è secondo a nessuno. Affrontare il Bologna ora però non sarà facile, sono una squadra intensa. Io preferirei sempre allenare il Napoli che il Bologna, dovessi scegliere su quale panchina sedermi lunedì (ride ndr). La rosa degli azzurri è di primissimo livello, l’80% di questi giocatori vinceva lo Scudetto. L’anomalia è stata lo scorso anno, non certo quelli precedenti o questo attuale. Poi Antonio è sicuramente un mago nel far rendere tutti al 150%.

Futuro Conte? Non so cosa immaginarmi. Di sicuro il Napoli si farà trovare preparato. Anche quando Conte non ha fatto bene, ha sempre saputo ripartire. E il livello del Napoli è altissimo da anni, indifferentemente da chi siede in panchina. Se Conte andrà via, gli azzurri restano una squadra di livello. La vera forza del Napoli è la società. E lo vediamo con l’esatto opposto come il Milan, dove la mancanza di una società forte rende vana una rosa e una panchina forte come quelle dei rossoneri.

Lotta Scudetto? L’Inter è la più forte del campionato, se starà bene fino alla fine sarà ancora prima al termine della stagione. Il Napoli ci proverà senza mai mollare, poi se perderà lo avrà fatto contro la più forte della Serie A”.