Rossi spiega: "Napoli con 4-4-2 mascherato e terzino bloccato, ma è una cosa che fa spesso"

Delio Rossi, allenatore, ha commentato il pareggio del Napoli sul campo del Liverpool nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto il Napoli, giocando di squadra come non aveva mai fatto prima in questa stagione, eccezion fatta per qualche partita. Questo fa ben sperare per il futuro. Ancelotti ha utilizzato un assetto diverso grazie alla presenza di Di Lorenzo, ma si trattava comunque di un 4-4-2 mascherato, con un terzino più bloccato. E' una cosa che fanno spesso: costruzione a tre e difesa a quattro. Al di là del sistema di gioco, ieri il Napoli è stato molto umile".