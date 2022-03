Rossitto: “Conosco Spalletti: le sue squadre arrivano benissimo a fine campionato”

"Il Napoli poi gioca bene, ci sono giocatori importanti che sono cresciuti, vedi Osimhen".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Fabio Rossitto. A partire dalla Nazionale. "Mancini resta ed è molto importante - ha detto a Tuttomercatoweb.com - meno male che non si è fatto prendere dallo sconforto, ha fatto un miracolo all'Europeo. E' un intenditore".

Il Napoli come lo vede per lo scudetto?

"Bene, è lì. Ha avuto battute a vuoto ma può succedere. Le squadre di Spalletti, conoscendolo, arrivano benissimo a fine campionato. Il Napoli poi gioca bene, ci sono giocatori importanti che sono cresciuti, vedi Osimhen. Ha calciatori che possono risolvere le partite e Spalletti sa cambiare anche in corsa, ha grande fantasia e in più la squadra è intensa e tecnica. Se la deve giocare".