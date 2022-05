Rrahmani pazzo del Maradona: "Non l'avevo mai visto così pieno prima, che bello!"

Com'è stata la tua stagione? E' questa una delle domande poste ad Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nel corso della sua intervista

Com'è stata la tua stagione? E' questa una delle domande poste ad Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. L'ex Hellas Verona ha risposto così: "E' stata dura, ma al contempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l'avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l'anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contando anche la nazionale ed è il primo anno che mi succede".