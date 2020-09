Rrahmani pazzo di Osimhen: "Veloce e attaccante vero, vuol far gol in ogni momento!"

Victor Osimhen è stato il protagonista assoluto del ritiro a Castel di Sangro e non è stato il solo nuovo acquisto visto in Abruzzo. Un giudizio arriva dall'atro neo-acquisto Amir Rrahmani nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' veloce ed è un vero attaccante, vuole far gol in ogni momento. In allenamento devo farci attenzione, ma non solo a lui. Nel Napoli sono tutti forti".