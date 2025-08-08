Rrahmani su Beukema: "Molto intelligente, in coppia con lui mi trovo bene"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto direttamente da Castel di Sangro al microfono di Radio Crc. Di seguito le sue parole anche su Sam Beukema: "Mi trovo bene in coppia con Beukema, è un giocatore che capisce quello che gli si dice: è molto intelligente e si è abituato bene al nostro stile di gioco. Mi ha chiesto dei consigli, ovviamente, anche se il mister gli dà direttive in sala video ed in allenamento.

Proviamo tutti noi ad aiutare ogni compagno, essere efficaci e difendere bene. Stiamo facendo ancora una fase atletica, ma stiamo preparando Napoli-Girona anche da un punto di vista tattico. È una squadra molto forte, che gioca a calcio molto bene ed ha giocatori di qualità: stiamo provando a preparare la partita nel miglior modo possibile".