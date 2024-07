Rubinho: “Curioso di vedere il Napoli. Il Maradona sarà sempre caldissimo con Conte”

vedi letture

Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex portiere di - tra le altre - Genoa e Juventus, oggi operatore di mercato, Fernando Rubinho.

“Si preannuncia una Serie A divertente, ci sono i presupposti per grandi partite. Ogni persona che arriva in un posto nuovo vuole farsi valere, questo è da intendersi sia per gli allenatori che per i calciatori”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex portiere di - tra le altre - Genoa e Juventus, oggi operatore di mercato, Fernando Rubinho.

Il nuovo Napoli promette spettacolo.

“Sono curioso di vedere il prossimo Napoli. Con Conte a bordo campo sarà un Maradona caldissimo ad ogni partita”.

Che mercato si aspetta ancora dagli azzurri?

“Tutto ruota attorno ad Osimhen. Se va via, faranno un bel mercato. C’è ancora un po’ di tempo. Il mercato del Napoli diventerà interessante”.