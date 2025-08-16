Sabatini: "Anche il Napoli in confusione! Conte sui portieri e McTominay…"

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato di varie tematiche legate alla Serie A, Napoli compreso, attraverso il suo canale Youtube: "L'Inter si contraddice, va su un attaccante, poi su un centrocampista, ma gli serve un difensore. Pure nel Milan vedo contraddizioni, soprattutto se Leao dovesse fare il centravanti sugli esterni puoi essere corto. La Juve simbolo delle contraddizioni, deve risolvere il problema Vlahovic ma intanto compra Kolo Muani. E così come lo risolvi? Il mistero della fascia destra, creata la plusvalenza reale con Joao Mario-Alberto Costa, ma non lo si può immaginare titolare ed hanno venduto Weah che era più credibile, ora danno via anche Nico Gonzalez, un investimento esagerato ma non mi torna se poi vuoi Molina, devi prendere gente all'altezza di chi parte.

Pure il Napoli sta facendo confusione: in porta, ad esempio, l'unica stagione con Meret al di sotto e quando c'era Ospina. La concorrenza non farà bene a nessuno, sul portiere servono le regole o dividere le manifestazioni. Confusione che Conte, che stimo immensamente, sta facendo anche a centrocampo: McTominay alcune gare le ha fatte anche nel 4-2-3-1 giocando a sinistra, quando non c'erano Kvara e Neres, ma non è il suo ruolo e non si può adattare il miglior giocatore dell'ultimo campionato. Sposta altri. Se devi far posto a De Bruyne deve saltare Lobotka, ad Anguissa non rinuncio mai. Ma così si opacizza il miglior giocatore, ma forse sbaglierò io, come spesso accade".