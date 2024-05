Sabatini: "Conte è garanzia di scontri, ma è il tecnico più bravo in Italia"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato della situazione allenatore in casa Napoli ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato della situazione allenatore in casa Napoli ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show: "Se fossi in De Laurentiis prenderei più questo Conte che Gasperini. Conte è garanzia di scontri, anche forti, ma è anche garanzia di un certo rigore e situazioni di gruppo unito. Con Conte parliamo dell'allenatore più bravo che c'è in Italia.

Con Gasperini prendi uno che magari vince la Coppa Italia e l'Europa League. Da un lato è tutto molto bello, dall'altro se dopo aver vinto due titoli all'Atalanta viene al Napoli e non vince niente? Succede il finimondo. Meglio con o senza Conference League? Il Conte maniaco dell'allenamento, dell'atmosfera militaresca, avrebbe risposto meglio senza Europa. Il Conte un po' più maturo secondo me sarebbe in grado di gestire anche l'impegno di giovedì. Se il Napoli allenato bene da Antonio Conte si presenta con una squadra normale la può vincere la Conference".