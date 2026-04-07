Sabatini: "Conte vorrebbe andare a guidare la Nazionale per un motivo di stress"
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Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, parlando così di una possibile novità futura in casa Napoli: "La notizia è che Antonio Conte vorrebbe andare a guidare la Nazionale per un motivo di stress, non sopporta più l'impegno quotidiano, a Napoli in particolare. De Laurentiis prenderebbe anche in considerazione la volontà umana del tecnico, ma non senza un minimo di tornaconto e potrebbe essere avere una proroga dalla FIGC sulla multiproprietà del Bari".
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