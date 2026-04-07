Adani esalta Conte: "L'ha vinta lui con i cambi! Se Alisson fa quella giocata è merito suo"
La vittoria del Napoli contro il Milan porta la firma anche delle scelte di Antonio Conte, capaci di cambiare l’inerzia della partita nel momento decisivo. Questa è l'idea di Lele Adani, intervenuto a Viva el Futbol. L’ex difensore ha analizzato la gestione tattica del tecnico azzurro, evidenziando il peso dei subentrati: "Rimette dentro Politano a venti minuti dalla fine e vince la partita con uno di ruolo, però partito dalla panchina". Non solo: scelte coraggiose anche sugli esterni e spazio a giovani come Alisson.
Adani ha poi aggiunto: "Il fatto che la giocata nasca da un no-look, con Olivera che entra e la mette morbida, e che siano i subentrati a confezionare la giocata della partita, è veramente il marchio dell’allenatore". Come sottolineato a Viva el Futbol "il Napoli sta rispettando le attese stagionali: Champions alla portata e un trofeo già conquistato, la Supercoppa Italiana. Conte, ancora una volta, ha lasciato il segno".
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