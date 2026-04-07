Adani esalta Conte: "L'ha vinta lui con i cambi! Se Alisson fa quella giocata è merito suo"

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"Rimette dentro Politano a venti minuti dalla fine e vince la partita con uno di ruolo, però partito dalla panchina"

La vittoria del Napoli contro il Milan porta la firma anche delle scelte di Antonio Conte, capaci di cambiare l’inerzia della partita nel momento decisivo. Questa è l'idea di Lele Adani, intervenuto a Viva el Futbol. L’ex difensore ha analizzato la gestione tattica del tecnico azzurro, evidenziando il peso dei subentrati: "Rimette dentro Politano a venti minuti dalla fine e vince la partita con uno di ruolo, però partito dalla panchina". Non solo: scelte coraggiose anche sugli esterni e spazio a giovani come Alisson.

Adani ha poi aggiunto: "Il fatto che la giocata nasca da un no-look, con Olivera che entra e la mette morbida, e che siano i subentrati a confezionare la giocata della partita, è veramente il marchio dell’allenatore". Come sottolineato a Viva el Futbol "il Napoli sta rispettando le attese stagionali: Champions alla portata e un trofeo già conquistato, la Supercoppa Italiana. Conte, ancora una volta, ha lasciato il segno".