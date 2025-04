Sabatini contro Conte: “Egoista, inopportuno e pure ingiusto verso ADL! A Napoli si può fare…”

Il giornalista Sandro Sabatini, nel suo canale Youtube, ha commentato le parole di Antonio Conte pronunciate oggi in conferenza stampa: "Sono scioccato dalle dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di un turno di campionato che per Pasqua può riservare al Napoli il primo posto in classifica.

Cosa ha detto Conte: ‘A Napoli ho capito che certe cose non si possono fare’, lasciando intendere che sono le cose che fanno pensare a vincere i titoli, le coppe, gli Scudetti, anche magari la Coppe Italia. Ecco ha detto che a Napoli quindi sono passati Ottavio Bianchi, Alberto Bigon, Rafa Benitez, Walter Mazzarri e Gennaro Gattuso che sono riusciti a fare delle cose che lui non riesce a fare, cioè hanno vinto. Naturalmente ci va aggiunto Luciano Spalletti, l’autore del miracolo dello Scudetto. Per me le parole di Conte siano state inopportune e anche intempestive, perché un allenatore deve pensare a tutto il bene della squadra, se non vuole pensare al bene della società e del presidente che comunque lo paga. Ma pensando al bene della squadra, dare un alibi proprio alla vigilia della partita di Monza, che ripeto potrebbe consegnare al Napoli il primo posto, penso che sia stato un atto di egoismo e anche abbastanza ingiusto nei confronti del Napoli, di Napoli e anche di Aurelio De Laurentiis”.