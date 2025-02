Sabatini: "Inter, ma quale coperta corta! Conte? Non si giudica, è sempre da podio"

Walter Sabatini, storico direttore sportivo che in Italia ha lavorato soprattutto con la Roma, ma anche con Bologna, Inter e Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, parlando delle assenze in casa nerazzurra in vista del big match contro il Napoli: "Sostenere che Inzaghi abbia la coperta corta mi sembra un'osservazione estrema. Ha una rosa eccezionale anche dal punto di vista numerico".

Mancherà invece Anguissa al Napoli. "L'acquisto di Billing è stata una buona operazione, ma il camerunese è un'assenza pesante, non avrei mai voluto giocare questa partita senza di lui".

Lukaku contro Lautaro. Chi sarà decisivo? "Difficile prevedere chi segnerà. Per me ora Lautaro è il miglior attaccante d’Italia. Ausilio è stato bravissimo a portarlo all’Inter, aveva investito mesi e mesi di lavoro. Oggi l'argentino è il campione carismatico dell’Inter, un riferimento per tutti"

Conte invece sfida Inzaghi. "Simone sta facendo un percorso strabiliante. Penso sia molto bravo anche nello scegliere i collaboratori, eccelle nello stabilire l’armonia del gruppo, sa essere generoso con i suoi ragazzi. Spendere parole per Conte mi sembra irriverente. Conte non si giudica, lo si mette sul podio sempre".

L'Atalanta può rientrare in corsa per lo Scudetto? "Lo è sempre stata. Deve solo credere davvero ad un obiettivo che sembra fiabesco. Il loro modo di giocare, la resurrezione dopo le sconfitte, mi fa pensare che possano concorrere seriamente alla vittoria finale".