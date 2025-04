Sabatini replica: “Conte, a Napoli si può! Gara cambiata con la panchina di cui si lamenta”

Il giornalista Sandro Sabatini sui suoi profili social ha commentato la prestazione del Napoli contro il Monza, richiamando le dichiarazioni di Antonio Conte alla viglilia del match: "Antonio Conte, si può fare. A Napoli si può fare, a Monza si può soffrire. Ma la classifica nella notte di Pasqua, che per tradizione dentro l’uovo ci potrebbe anche essere una sorpresa, dice che il Napoli è al comando in compagnia dell’Inter, che ora va a giocare a Bologna, trasferta difficilissima e tutt’altro che banale.

Com’è stata una trasferta anche più difficile del previsto da parte del Napoli, che nel primo tempo praticamente non ha giocato e nella ripresa è riuscito a giocare soltanto quando Conte ha azionato i cambi della panchina. Uno Anguissa, che ha dato molta più sostanza e potenza al centrocampo al posto di Gilmour, e l’altro ovviamente Raspadori con l’arretramento di Spinazzola. È stato proprio Raspadori a offrire l’assist per lo splendido colpo di testa di McTominay, giocatore meraviglioso e sicuramente il migliore in campo. Va detto che quindi Antonio Conte ha sfruttato la panchina, quella stessa panchina di cui si lamenta. E a questo proposito due parole vanno spese pure per Rafa Marin: oggetto misterioso, non aveva mai giocato, e oggi ha fatto la sua figura. È stato un Napoli quasi bloccato dalla possibilità di essere al comando con l’Inter, ma la situazione adesso è questa e domani si vedrà. Una cosa è sicura: caro Antonio Conte, a Napoli si può fare”.