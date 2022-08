Sabatini: "Sono invidioso e geloso, avrei voluto fare io quello che hanno fatto Giuntoli e ADL"

L'ex ds della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

L'ex ds della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: "Per me conta moltissimo la visione dei calciatori a 360°, voglio vedere allo stadio 2000 giocatori l'anno. Kvara? Davvero forte, complimenti Giuntoli; l'ho detto a Spalletti mi sembra un po' grezzo, ma essendo un po' grezzo impatta la partita in maniera famelica. Questo Napoli è una gioiosa macchina da guerra, giocano divertendosi, con criteri, con linee di passaggio. Spalletti sotto questo aspetto è il migliore, giocano un calcio propositivo. Sono dannatamente invidioso del Napoli, avrei voluto fare io quello che hanno fatto Giuntoli e De Laurentiis: hanno ridotto gli ingaggi, ringiovanito la rosa con bravi giocatori. Sono geloso, sì".