Sabatini: "Spalletti è malato di genialità, lo volete un consiglio? Non rompetegli le scatole!"

Walter Sabatini, direttore sportivo, grande dirigente del nostro calcio, parla così del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, direttore sportivo, grande dirigente del nostro calcio, parla così del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli rappresenta la magia del calcio. La sincronia dei movimenti e delle deviazioni di corsa, degli arresti, delle sovrapposizioni complessiva del Napoli, che ha sincronia di squadra e sincronia settoriale, è una sincronia difficile da vedere in Italia e in Europa. Posso però dare un suggerimento? Non rompete le scatole a Luciano Spalletti. Perché Spalletti essendo un po' malato di genialità, essendo lui un genio, va lasciato lavorare, va lasciato in pace. E lo dico a tutti i media. Per me il Napoli è possibile, anzi probabile vincitrice del campionato. E lo dico con convinzione. Se contro il Napoli provi a giocare a calcio loro ti fanno a pezzi.