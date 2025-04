Sabatini: "Triplete Inter? C'è anche la suggestione che Bologna torni a essere fatale"

Il giornalista Sandro Sabatini, nel suo canale Youtube, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Cagliari. "Con Arnautovic terza punta, l'Inter è a posto. Con Frattesi alternativa dei centrocampisti, l'Inter è a posto. Con Bisseck autore del terzo gol, l'Inter è a posto anche in difesa.

C'è la rosa, sì, c'è l'allenatore, sì, c'è anche un calendario però tremendo, perché d'accordo che il Napoli è a sei punti, ma adesso tutto si sposta su Bayern, Bologna e derby di Coppa Italia, tre in un colpo solo. È il triplete di metà strada per l'Inter. Sarà importante sfruttare tutti gli uomini, perché solo con gli stessi non si può arrivare a tutto. Voglio anche dire che c'è la suggestione del Triplete, ma c'è anche la suggestione che Bologna torni ad essere alla fatal Bologna come quando c'era Radu. In quel caso se il Napoli dovesse vincere, ci sarebbero Inter e Napoli appaiate. E pensando proprio a quel Inter-Bologna spareggio di oltre 60 anni fa sarebbe bello".