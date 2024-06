Sacchi: "Conte professionista incredibile, rubava i miei allenamenti per imparare"

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Dazn durante il Festival della Serie A di Parma, parlando tra i vari temi anche di Antonio Conte al Napoli

TuttoNapoli.net

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Dazn durante il Festival della Serie A di Parma, parlando tra i vari temi anche di Antonio Conte al Napoli.

Ci saranno tanti cambi in panchina quest'estate: Conte al Napoli, Fonseca dovrebbe firmare col Milan, Thiago Motta alla Juve... C'è qualcuno che la stuzzica in particolare come abbinamento?

"Intanto quelli che hai detto son tutti allenatori di valore. Antonio Conte gli auguro che faccia bene perché lo merita, è uno che dà la vita al calcio. Adesso qualcosa si è mosso, in questo paese a muoversi è una difficoltà enorme. È un paese vecchio: il calcio è il riflesso della storia e della cultura di un paese. La nostra storia dopo i romani non è stata proprio brillante".

Lei è stato tra i grandi promotori dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia... Crede che è davvero la persona perfetta per riportare lo scudetto a Napoli?

"Antonio Conte è un professionista di grande livello. Dà la vita. E quando una persona è cosi: chapeau! Lui mi raccontava che al Mondiale si è preso giù tutti gli allenamenti che facevo. Ma lui era ancora giovane, però era una persona seria. È una persona seria e gli auguro tutto il meglio possibile, abbiate pazienza anche voi un pochino. Perché per vendere più giornali la tattica è questa: se vai bene alzarli al massimo e se vai male di spararti addosso. Cerchiamo di capire, lasciare un po' di spazio, vedere... È un paese difficile. Io lo amo questo paese ma è un paese vecchio".