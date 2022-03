Salernitana, Iervolino si sbilancia: "Scudetto? Penso lo vinca il Napoli"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato delle possibilità di salvezza della squadra campana e di quali sono le rivali principali per l'obiettivo

A margine dell’evento ‘United for the heart’ il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato delle possibilità di salvezza della squadra campana e di quali sono le rivali principali per l'obiettivo: “Io ci credo, abbiamo preso una leggenda del calcio come Sabatini, anche lui ci crede. Abbiamo ancora otto gare, di cui due da recuperare, per cui ci sono ancora tanti punti in palio e abbiamo la giusta energia e concentrazione. L’ultima partita contro la Juve abbiamo incontrato una squadra fantastica con giocatori stellari, non fa testo. Le ultime tre gare in casa le abbiamo pareggiate e se contassero i punti come nel pugilato probabilmente avremmo meritato di vincerle. Le prestazioni ci sono state, abbiamo quasi sempre segnato e c’è l’idea di poter far bene nelle prossime gare. Ci siamo dovuti affidare al mercato di riparazione con Sabatini, senza poter programmare ed è stato complicato. Chiaramente se avessimo potuto programmare con ds e mister qualche mese prima sarebbe stato meglio.

Avversarie? Dobbiamo combattere con le ultime come Genoa, Cagliari e col Venezia. Le altre hanno qualche punto in più e noi dobbiamo fare la corsa sulle tre che ho detto. - conclude Iervolino -

Lo Scudetto? Penso lo vinca il Napoli, una squadra compatta. Mi ha impressionato più del Milan che è comunque una squadra stellare. È un campionato molto appassionante e se la giocheranno fino all’ultima giornata”