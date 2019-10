Salisburgo, Szoboszlai a TMW: "Futuro al Napoli o alla Juve? Prenderò la miglior decisione possibile"

Era uno dei nomi sull'ormai celebre pizzino dimenticato da Fabio Paratici, ds della Juventus, in un ristorante di Milano. Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 del Red Bull Salisburgo, è un nome caldo del mercato internazionale. Oggi sfiderà il Napoli, che ha messo gli occhi su di lui assieme ai bianconeri. E in estate è stato accostato anche ad Atalanta e Lazio. Le sirene di mercato non scalfiscono il talento magiaro, che però non chiude del tutto le porte a un futuro in Serie A: "Sono concentrato al 100% sui miei obiettivi qui a Salisburgo, per ora. Non penso a queste voci di mercato. Quando arriverà il momento giusto, prenderò la miglior decisione possibile. In qualsiasi momento succeda" le sue parole a Tuttomercatoweb.