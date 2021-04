Samp, Ferrero: "Io e ADL spendiamo e vogliamo i risultati. Non pensiamo agli allenatori"

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha dichiarato, parlando della gara di domenica: “Beh, gli azzurri sono forti, ma la partita col Napoli voglio vincerla. Io voglio bene ad Aurelio (De Laurentiis, ndr), ma voglio batterlo perché mi piace quando “rosica”. Però io e lui, ci tengo a precisare, non facciamo casting, noi siamo produttori, e lo siamo anche da presidenti. Spendiamo tanti soldi e vogliamo i risultati, però in questo momento pensiamo al campo, non certo ai prossimi allenatori. Voglio mandare un grande abbraccio a tutti i napoletani. La “napoletaneità” io la amo. Mi raccomando venite a Genova stanchi, così fate un regalo a Ferrero e mi regalate vittoria e gioia”.