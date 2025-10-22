Podcast Santacroce fa notare: "Conte non ha mai potuto schierare i 4 difensori titolari"

L'ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Che giudizio dai sulla sconfitta di ieri del Napoli?

"C'è comunque da dare delle attenuanti a Conte, perché i Lucca o Beukema che sono partiti dall'inizio non sono ancora al meglio. Ci sono ovviamente stati tanti errori in fase difensiva, ma non dimentichiamoci che finora il Napoli non ha quasi mai potuto schierare insieme i quattro difensori titolari. Certi meccanismi devono essere ancora oliati".

Il mercato del Napoli è veramente così insufficiente?

"Per me il livello della rosa si è alzato, perché tanti giocatori dell'anno scorso non si sono dimostrati utili. Beukema per esempio è un buon giocatore, ma non è ancora risucito ad entrare in determinate dinamiche perché non c'è stato il tempo per colpa degli infortuni. Anche giocare con Lucca o con Hojlund non è la stessa cosa".

E sulle difficoltà di De Bruyne?

"Il Napoli con De Bruyne gioca in maniera differente rispetto all'anno scorso, ma penso che il belga con i giocatori giusti accanto possa fare la differenza. Il problema più che altro adesso è che la squadra non abbia certezze ed equilibrio. Starà a Conte trovare una soluzione".