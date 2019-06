Sarri-Juve, De Maggio: "Prenderà le distanze dai cori contro il Vesuvio che sentirà allo Stadium?"

Maurizio Sarri è da ieri ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Ovviamente non si parla d'altro a Napoli e anche Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha trattato questo tema a Radio Goal: "Non è un tradimento, Sarri aveva deciso di tornare in Italia, è un professionista. Per mesi aveva dato ampia disponibilità alla Roma, poi evidentemente la Juventus è andata forte su di lui ed è normale che tra Roma e Juve abbia scelto di diventare tecnico dei bianconeri, anche alla luce dei problemi dei giallorossi".

MAI JUVE? "Io avevo detto che non sarebbe mai andato alla Juve, ma evidentemente qualcosa è cambiato: i bianconeri avevano scelto Zidane, tornato però al Real Madrid, poi c'erano Guardiola e Pochettino imprendibili. La scelta del professionista, comunque, la capisco al 100%. Poi esiste l'aspetto umano. Sarri è nato a Bagnoli, s'è sempre professato tifoso del Napoli e napoletano. Il professionista lo capisco mille volte: diventare l'allenatore della Juve è una grande vittoria. Ma spero che quando allo Stadium sentirà i cori contro il Vesuvio Sarri prenda le distanze e faccia capire ai suoi tifosi che lui è napoletano. Se dovesse piegarsi al potere mi scadrebbe dal cuore, solo come uomo, non come professionista".