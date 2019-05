Sarri-Juve, De Magistris: "Da tifoso ne risentirei, io sono per 'Sarrismo e rivoluzione'"

Il sindaco Luigi De Magistris ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulle vicende di Juventus nel suo consueto appuntamento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per 'Sarrismo e rivoluzione', mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, infatti la mia è una valutazione da tifoso".