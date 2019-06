Sarri-Juve, la reazione della Curva B: "L'abbiamo sempre difeso, ci ha deluso tantissimo!"

A Napoli si parla più di Juve che di colori azzurri dopo l'ufficialità - arrivata ieri - dell'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Come l'hanno presa gli ultras? Alberto Mattera, uno dei leader storici del tifo organizzato partenopeo in Curva B, è stato intercettato da Sportmediaset: "Gli ultras e l'intera città di Napoli l'hanno sempre difeso, non ce lo saremmo mai aspettato e ci ha deluso tantissimo".